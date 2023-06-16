Almanya'ya yüksek nitelikli göç arttı

Olumlu gelişme kaydediliyor





Ayrıca göçmenlerin büyük bir bölümü, Alman kurumlarına güven duyuyor. Örneğin Almanya'daki göçmenlerin yüzde 70'i polise güveniyor. Almanya doğumlu olan kişilerde ise bu oran biraz daha az.

Göçmenlere yönelik tutumda da iyileşme var





Aşılması gereken sorunlar

Almanya'nın uyum karnesinin en zayıf olduğu başlık ise göçmenlerin kamu hayatına katılımı oluşturuyor. Almanya'da diğer ülkelere kıyasla göçmenler kamuda çok az temsil ediliyor.