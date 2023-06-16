Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya yüksek nitelikli göç arttı /16 Haziran 2023 07:44

Almanya'ya yüksek nitelikli göç arttı

OECD araştırması, Almanya'ya yüksek nitelikli göçte artış kaydedildiğini, göçmenlerin ülkeye uyumunda da iyileşme olduğunu ortaya koydu.

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) bugün Berlin'de açıkladığı araştırma sonuçları, Almanya'nın göç ve uyum karnesinde iyileşme olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, son 10 yılda, OECD ve AB üyesi ülkelere göç edenlerin eğitimi, işgücü piyasası ve toplumsal hayata katılımı mercek altına alındı.

Ortaya çıkan sonuçlara göre Almanya'ya göç edenler ve çocuklarının ülkeye uyumunda, pek çok alanda iyileşme var.

Olumlu gelişme kaydediliyor

Araştırmayı yapan uzmanlardan Thomas Liebig, "Almanya ile ilgili olarak çok olumlu sinyaller görüyoruz" dedi.

Liebig, ayrıca Almanya'ya gelen nitelikli göçmenlerin sayısında artış olduğu bilgisini paylaştı. 2011 ile 2021 yılları arasında yüksek nitelikli işlerde çalışan göçmenlerin oranı da arttı, yaklaşık yüzde 12'ye yükseldi.

Ayrıca göçmenlerin büyük bir bölümü, Alman kurumlarına güven duyuyor. Örneğin Almanya'daki göçmenlerin yüzde 70'i polise güveniyor. Almanya doğumlu olan kişilerde ise bu oran biraz daha az.

Göçmenlere yönelik tutumda da iyileşme var

Ayrıca Almanya'da göçmenlere yönelik tutumda da iyileşme var. Thomas Liebig, Almanya'nın uyuma çok ciddi yatırım yaptığını ve bunun karşılığını da aldığını söylerken, göçmenlere yönelik tutumdaki iyi gidişatta, işgücü piyasasındaki iyileşmenin de önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Bununla birlikte Liebig, bazı alanlarda atılması gereken adımlar olduğuna işaret etti. Uzman, yurtdışında tamamlanan eğitimin Almanya'da kabul edilmesi, tanınması gerektiğini kaydetti.

Zira araştırmaya göre yabancı diplomalara sahip yüksek vasıflı göçmenlerin istihdam oranı, Almanya'da alınmış diplomalara sahip olanlardan çok daha düşük. Zaten araştırmada bu nedenden ötürü yüksek nitelikli göçmenlerin çoğu zaman kendilerine uygun alanlarda çalışmak yerine daha az nitelikli görevler üstlenmek durumunda kaldıklarına işaret ediliyor.

Aşılması gereken sorunlar

Almanya'nın uyum karnesinin en zayıf olduğu başlık ise göçmenlerin kamu hayatına katılımı oluşturuyor. Almanya'da diğer ülkelere kıyasla göçmenler kamuda çok az temsil ediliyor.

Ayrıca Almanya'da göçmenlerin ülkeye uyumu toplumun çoğunluğunda gerekli kabulü görmediği de vurgulanıyor. Araştırmaya göre bunun en önemli nedeni kamuoyunda başarılardan ziyade, sorunlara odaklanılması.
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