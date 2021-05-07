Altın üç ayın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.







Dünya gazetesinin haberine göre, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirilerinin gerilemesinin ardından spot altın fiyatı 1.816 dolar direncini kırdı.





Bu sabah 1.822 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0.25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem görüyor.





Analistler, "Zayıf dolar ve yüzde 1.60'ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatında yükselmeye yardım etti. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam çok önemli bir nokta. Eğer veriler gerçekten iye gelir ise, FED'in tahvil alımlarını azaltmayı tartışmaya başlamasının yolu açılabilir" değerlendirmesi yapıyor.





1.816 dolar direncini aşan spot altın için en yakın direnç olarak 1.830 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın aşılması halinde fiyatın 1.847 dolar seviyesine doğru gidebileceğini vurguluyorlar.



