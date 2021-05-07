Samanyolu Haber /Gündem / Gündeş Zarrab'ı boşadı: Sebep rüşvet ve yolsuzluk değil /07 Mayıs 2021 09:41

Gündeş Zarrab'ı boşadı: Sebep rüşvet ve yolsuzluk değil

Şarkıcı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı.

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Şarkıcı Ebru Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

Kızını ABD'ye götürdü

10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti.

İddiaya göre Gündeş, bu kararın ardından Alara’yı ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.
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