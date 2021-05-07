Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ağır topları '128 milyar videosu'nu paylaşmadı /07 Mayıs 2021 09:48

AKP'nin ağır topları '128 milyar videosu'nu paylaşmadı

AKP'nin hazırladığı CHP'yi "Yalan üretim merkezi" diyerek özellikle 128 milyar dolar tartışmaları üzerinden hedef aldığı çizgi filme vatandaşlardan tepki gelirken partideki kritik bazı isimler tarafından da eleştirilip paylaşılmadı.

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AKP'nin 24 Mart’taki kongresinde göreve gelen Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırladığı CHP'yi hedef alan animasyonun içeriği, partideki kimi isimler tarafından eleştirilerek paylaşılmadı.

AKP’nin 7. olağan kongresinin ardından Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’na getirilen Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin videoyu paylaşmazken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da videoyu paylaşmayan politikacılar arasındaydı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Turan, videoya beğeni işareti koymakla yetindi. Partinin son kongresinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini Hamza Dağ’a bırakan Mahir Ünal da videoyu paylaşmadı. Ünal, kongrenin ardından yeni bir görev alarak grup başkan vekili olmuştu. AKP grup başkanı Naci Bostancı da videoya ilgisiz kalan isimler arasında yer aldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AKP’nin resmi hesaplarından duyurulan videoyu paylaşmamayı seçti.

Bakanlar da paylaşmadı

Yeni kabinede Ticaret Bakanı görevine getirilen Mehmet Muş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da arasında olduğu pek çok kritik isim de videoya ilgisiz kalmayı seçti.

24 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen AKP 7’nci olağan kongresinin ardından İzmir milletvekili Hamza Dağ, Medya ve Tanıtım Başkanı olmuştu. Dağ’ın adı, uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan genel merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu ile yakınlığı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. 
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