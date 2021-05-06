Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den AKP'ye: Sizi gidi filmciler sizi /06 Mayıs 2021 00:20

CHP'den AKP'ye: Sizi gidi filmciler sizi

CHP, genel merkez binasını 'Yalan üretim merkezi' olarak gösteren AKP'nin animasyon filmine cevap verdi. CHP, AKP Genel Merkezi binası üst kısmına "AKP Film Merkezi' yazısının olduğu görseli "Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!" notuyla paylaştı.

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CHP, AKP’nin ‘Yalan üretim merkezi’ notuyla paylaştığı animasyon filmine cevap verdi. CHP’nin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, AKP Genel Merkezi binası üst kısmına “AKP Film Merkezi’ yazısının olduğu görsel “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz!” notuyla paylaşıldı.

AKP’nin Twitter hesabından saat 14.00’de “Yalan üretim merkezi” notuyla yapılan paylaşımda, CHP’yi eleştiren bir animasyon filmi yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın karikatürize edildiği animasyonda CHP Genel Merkez binası için “Yalan üretim merkezi” denildi.

AKP’nin bu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video mesajda cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Soru soruyoruz her gün ayrı bir cevap arıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi filim seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin bekleyin bu Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi filim yapacak” dedi.

Saat 22:53’te CHP’nin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, AKP Genel Merkez binasının üst kısmına “AKP Film Merkezi” yazısın yer aldığı “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz!” ifadesinin yer aldı görsel paylaşıldı.

 
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