Samanyolu Haber /Dünya / ABD Ukrayna'ya 'gizlice' uzun menzilli balistik füze göndermiş /26 Nisan 2024 09:09

ABD Ukrayna'ya 'gizlice' uzun menzilli balistik füze göndermiş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ukrayna'ya gizli şekilde uzun menzilli balistik füzeler gönderdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 300 km menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) adlı balistik füzeleri kullanmaya başladığını ve geçen hafta Kırım'daki bir Rus askeri havaalanını ile işgal altında olan başka bir bölgedeki Rus güçlerini bu füzelerle bombaladığını söyledi.

Amerikan Kongresi'nin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylamasının ardından ek yetki ve finansman elde edildiğini vurgulayan güvenlik danışmanı Sullivan, füzelerden daha fazla sayıda göndereceklerini de sözlerine ekledi.

Ukrayna tarafından uzun süredir talep edilen ATACMS'ler, ABD'nin geçen ekim ayında gönderdiği orta menzilli füzelerin 160 kilometreye kadar olan vuruş mesafesini neredeyse iki katına çıkarıyor.

ABD Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermekte uzun süre direndi.

Zira Kiev'in Rusya'nın iç kesimlerini vurarak çatışmayı tırmandırmasından endişeleniyordu.

Bu sebeple Beyaz Saray geçen ekimde yaklaşık 160 kilometre menzilli füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesine 'yeşil ışık' yakmıştı.

Zelenskiy'den ABD'ye teşekkür mesajı

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Christopher Grady de Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya uzun menzilli füze sağlamanın risklerini "dikkatle incelediğini" ve füzeleri göndermek için "doğru zaman" olduğuna karar verdiğini söyledi.

Grady ayrıca, silahların Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanılamayacağını açıkça belirtti.

Ukrayna ABD'nin uzun menzilli füzelerinin teslim alındığını ya da kullanıldığını henüz resmi olarak kabul etmedi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yeni yardım tasarısını kabul eden Kongre'ye teşekkür ederken X sosyal platformunda "Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri, topçu ve hava savunması adil bir barışın hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi için son derece önemli araçlardır." dedi.

Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu füzelerin Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirmeyeceği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Ukrayna'ya 'gizlice' uzun menzilli balistik füze göndermiş Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:07