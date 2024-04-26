ABD Ukrayna'ya 'gizlice' uzun menzilli balistik füze göndermiş

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 300 km menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) adlı balistik füzeleri kullanmaya başladığını ve geçen hafta Kırım'daki bir Rus askeri havaalanını ile işgal altında olan başka bir bölgedeki Rus güçlerini bu füzelerle bombaladığını söyledi.



Amerikan Kongresi'nin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylamasının ardından ek yetki ve finansman elde edildiğini vurgulayan güvenlik danışmanı Sullivan, füzelerden daha fazla sayıda göndereceklerini de sözlerine ekledi.



Ukrayna tarafından uzun süredir talep edilen ATACMS'ler, ABD'nin geçen ekim ayında gönderdiği orta menzilli füzelerin 160 kilometreye kadar olan vuruş mesafesini neredeyse iki katına çıkarıyor.



ABD Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermekte uzun süre direndi.



Zira Kiev'in Rusya'nın iç kesimlerini vurarak çatışmayı tırmandırmasından endişeleniyordu.



Bu sebeple Beyaz Saray geçen ekimde yaklaşık 160 kilometre menzilli füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesine 'yeşil ışık' yakmıştı.



Zelenskiy'den ABD'ye teşekkür mesajı



Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Christopher Grady de Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya uzun menzilli füze sağlamanın risklerini "dikkatle incelediğini" ve füzeleri göndermek için "doğru zaman" olduğuna karar verdiğini söyledi.



Grady ayrıca, silahların Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanılamayacağını açıkça belirtti.



Ukrayna ABD'nin uzun menzilli füzelerinin teslim alındığını ya da kullanıldığını henüz resmi olarak kabul etmedi.



Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy salı günü yeni yardım tasarısını kabul eden Kongre'ye teşekkür ederken X sosyal platformunda "Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri, topçu ve hava savunması adil bir barışın hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi için son derece önemli araçlardır." dedi.



Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada, söz konusu füzelerin Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirmeyeceği belirtildi.