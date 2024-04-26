Samanyolu Haber /Dünya / 282 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya; en büyük kriz Gazze'de /26 Nisan 2024 08:36

282 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya; en büyük kriz Gazze'de

BM raoruna göre bu yıl en büyük kıtlık İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanacak. Güney Sudan, Burkina Faso, Somali ve Mali'de de binlerce kişi açlık felaketiyle karşı karşıya.

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Birleşmiş Milletler raporuna göre 2023 yılında 59 ülkede yaklaşık 282 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya kaldı.

Küresel Gıda Krizleri Raporuna göre, en büyük kıtlık ise İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporla ilgili, “bolluk içindeki bir dünyada çocukların açlıktan öldüğünü” söyledi.

Raporda özellikle Gazze Şeridi ve Sudan'da 2022 yılına kıyasla 24 milyon daha fazla insanın akut gıda eksikliği ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün baş ekonomisti Maximo Torero, beş ülkede 705 bin kişinin açlık ölçeğinde en yüksek seviye olan 5. aşamada olduğunu söyledi.

İsrail-Hamas savaşının yedinci ayına girdiği Gazze'de yaklaşık 1.1 milyon, Güney Sudan'da ise 79,000 kişinin Temmuz ayına kadar 5. aşamada ve kıtlıkla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Kıtlıkla karşı karşıya olanların yüzde 80'inden fazlasının (577 bin kişi) Gazze'de olduğu belirtildi.

Güney Sudan, Burkina Faso, Somali ve Mali'de de binlerce kişi açlık felaketiyle karşı karşıya.

"Acil önlem alınmalı"

Guterres raporun önsözünde “Geçtiğimiz 12 ay içinde patlak veren çatışmalar küresel ölçekte vahim bir durum yaratıyor” diye yazdı.

Guterres ayrıca Sudan'da bir yıldır devam eden çatışmaların “açlık ve beslenme üzerinde korkunç etkileri olan” dünyanın en büyük ülke içi yerinden edilme krizini yarattığını kaydetti.

Genel Sekreter, raporun bulgularına acilen yanıt verilmesi çağrısında bulunarak akut açlık ve yetersiz beslenmenin altında yatan nedenlerin ele alınmasını istedi.

Raporda, çetelerin başkentin büyük bölümünü kontrol ettiği Haiti'de de çatışmaların gıda güvensizliğine yol açmaya devam edeceği bildirildi.

BM Dünya Gıda Programı'nın baş ekonomisti Arif Husain, 2016'dan bu yana her yıl akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının arttığını kaydetti.
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