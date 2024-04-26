Ukrayna için barış çağrısı yapan Rus sanatçıya para cezası verildi

Mahkeme heyeti, Anastasia Ivleeva'nın sosyal medyada barış çağrısında bulunduğu paylaşımlarının 'orduyu itibarsızlaştırdığını' söyledi.



Ivleeva, perşembe günü görülen duruşmaya çıkmadı.



Ivleeva, Instagram'daki gönderilerden birinde “savaşa hayır” mesajını paylaşmıştı. Instagram Rusya'da yasaklanmış durumda ancak kullanıcılar VPN ile erişebiliyor.



Ivleeva, bir diğer paylaşımında bir güvercin resmiyle birlikte yetkililere "insanların öldürülmesini durduracak anlaşmalar yapın" çağrısında bulunmuştu.



Ivleeva'ya karşı manevi tazminat talebiyle açılan ve Ukrayna'da savaşan askerleri destekleyen bir fona 10,3 milyon euro tazminat ödenmesini talep eden dava ocak ayında reddedilmişti.



Rus hükümeti ve devlet medyası, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalini "özel askeri operasyon" olarak adlandırıyor ve savaş karşıtı sesleri de bastırıyor.