Anne, baba ve damat gözaltına alındı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımların sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yetkililer harekete geçti.



Çocuğun yardım çığlığı üzerine . Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.



Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri çocuğun annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.