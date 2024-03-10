Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Antalya depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Saat 16.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 35.12 kilometre olarak açıklandı.





SON DEPREMLER LİSTESİ





Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.