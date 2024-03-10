Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem /10 Mart 2024 17:21

Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Antalya depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Demre ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 35.12 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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