Apple ‘şehir efsanesi’ni bitirdi: Islak telefonunuzu pirinçte kurutmayın





Islak telefonu kurusun diye pirince gömmek hayli popüler bir ‘teknik’. Uzmanlar işe yaramadığını söylese de yine de vazgeçilmiyor. İş Apple’ın açıklama yapmasına kadar vardı.





Teknoloji devi, bu tekniği uygulamanın küçük tahıl parçacıklarının cihaza zarar vermesiyle sonuçlanabileceğini gösteren bir kılavuz yayınladı. Firma, telefon konektörü aşağı bakacak biçimde sıvıyı hafifçe dağıtma ve ardından kurumaya bırakma önerisinde bulundu.





BBC’nin haberine göre Apple’ın bir başka önerisi, ıslak telefonu ‘harici bir ısı kaynağı veya basınçlı hava’ kullanarak kurutmaktan kaçınmak. Yani radyatörler ve saç kurutma makinesinden de uzak durun.





Son olarak iPhone 12’den itibaren tüm Apple cihazların, 6 metre derinlikte, yarım saate kadar suya dayanabildiğini de hatırlatalım…