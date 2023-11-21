Samanyolu Haber /Gündem / Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik /21 Kasım 2023 10:10

Arda Turan ve Emre Belözoğlu mahkemede: Tüm birikimimizi kaybettik

Futbol dünyasının ünlü isimlerini 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başlandı. Erzan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

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Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu Fernando Muslera gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı öne sürülen bankacı Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Dolandırıcılık davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bir bankanın eski müdürü olan sanık, "Kazandırıken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi.

Erzan, daha önce evinin basılıp silahla tehdit edildiğini öne sürdü.

Sanık savunmasında 2020 yılında Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını da söyledi.


Mahkemede söz alan Arda Turan ise Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayarak parasını bir fona yatırması için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Arda Turan, 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini ancak bütün birikimini kaybettiğini belirtti.

Emre Belözoğlu ve Muslera da benzer suçlamalarda bulundu, kendilerine vaat edilen parayı alamadıklarını anlattı.

Dava kapsamında Erzan ile birlikte 6 sanık 29 mağduru yaklaşık 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Erzan hakkında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.


Bankayla ilgili ise daha önce takipsizlik karar verilmişti.
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