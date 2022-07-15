Artık Korona'nın en sık görülen belirtisi boğaz ağrısı

Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi

Baş ağrısı - %49

Burun tıkanıklığı - %40

Kuru öksürük - %40

Burun akıntısı - %40

Balgamlı öksürük - %37

Ses kısılması - %35

Hapşırma - %32

Yorgunluk - %27

Kas ağrısı - %25

Baş dönmesi - %18

Lenf bezlerinin şişmesi - %15

Göz ağrısı - %14

Koku hissinde değişim - %13

Göğüs ağrısı - %13

Ateş - %13

Terleme - titreme - %12

Nefes darlığı - %11

Kulak ağrısı- %11

Koku kaybı - %10

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.