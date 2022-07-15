Samanyolu Haber /Sağlık / Artık Korona'nın en sık görülen belirtisi boğaz ağrısı /15 Temmuz 2022 09:06

Artık Korona'nın en sık görülen belirtisi boğaz ağrısı

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

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İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.

Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:

  • Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
  • Baş ağrısı - %49
  • Burun tıkanıklığı - %40
  • Kuru öksürük - %40
  • Burun akıntısı - %40
  • Balgamlı öksürük - %37
  • Ses kısılması - %35
  • Hapşırma - %32
  • Yorgunluk - %27
  • Kas ağrısı - %25
  • Baş dönmesi - %18
  • Lenf bezlerinin şişmesi - %15
  • Göz ağrısı - %14
  • Koku hissinde değişim - %13
  • Göğüs ağrısı - %13
  • Ateş - %13
  • Terleme - titreme - %12
  • Nefes darlığı - %11
  • Kulak ağrısı- %11
  • Koku kaybı - %10
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.
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