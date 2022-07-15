Artık Korona'nın en sık görülen belirtisi boğaz ağrısı

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:
- Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
- Baş ağrısı - %49
- Burun tıkanıklığı - %40
- Kuru öksürük - %40
- Burun akıntısı - %40
- Balgamlı öksürük - %37
- Ses kısılması - %35
- Hapşırma - %32
- Yorgunluk - %27
- Kas ağrısı - %25
- Baş dönmesi - %18
- Lenf bezlerinin şişmesi - %15
- Göz ağrısı - %14
- Koku hissinde değişim - %13
- Göğüs ağrısı - %13
- Ateş - %13
- Terleme - titreme - %12
- Nefes darlığı - %11
- Kulak ağrısı- %11
- Koku kaybı - %10