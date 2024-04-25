Samanyolu Haber /Gündem / Uzaya nükleer silah yerleştirmeme önerisini Rusya veto etti! /25 Nisan 2024 16:42

Uzaya nükleer silah yerleştirmeme önerisini Rusya veto etti!

ABD ve Japonya'nın uzayda nükleer silah kullanılmamasına ilişkin önerisine Rusya'dan ret cevabı geldi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, ABD ve Japonya'nın uzayda nükleer silah kullanılmamasına ilişkin hazırladığı karar tasarısını veto etti. 15 ülkeden 13'ü belgeye oy verirken, Çin oylamada çekimser kaldı. Toplantı BM'nin internet sitesinde yayınlandı.

Kararın metni sekiz maddeden oluşuyor; bunlardan biri yörüngeye fırlatılmak üzere tasarlanmış nükleer silahların geliştirilmesinin, bu tür silahların gök cisimlerine yerleştirilmesinin ve uzaya başka herhangi bir şekilde yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.

Nükleer silahların yörüngeye yerleştirilmesi yasağı, 114 devletin (Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dahil) taraf olduğu 1967 Uzay Anlaşması'nda yer aldı. Ancak belgede bu tür silahların geliştirilmesine ilişkin bir yasak yoktu. Kararda aynı zamanda Dış Uzay Anlaşmasını imzalamamış BM ülkelerine de anlaşmaya katılma çağrısı yapılıyor.

Rusya Federasyonu'nun BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, ABD'nin, Rusya ve Çin'in uzaya başka herhangi bir silah konuşlandırılmasının reddedilmesine ilişkin önerdiği hükmü karar metnine dahil etmeyi reddettiğini söyledi. Bu nedenle Polyansky'ye göre Amerikalı yetkililer ve müttefikleri, nükleer olmayan gelişmiş uzay silahları geliştirme fırsatını sürdürmek istiyorlar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Japonya ve ABD'nin girişimlerini ve revizyonlarını dikkate alarak kendi karar taslağını yakın zamanda sunacağını bildirdi.
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