ABD desteği mühimmatlar Ukrayna cephelerine gönderildi

Uzun süredir beklenen Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Başkanı Biden tarafından imzalandı.







Biden halka hitaben yaptığı konuşmada, “Temsilciler Meclisi'nin hafta sonu, Senato'nun da dün kabul ettiği finansman paketini az önce imzaladım. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tüm dünyanın güvenliğini güçlendirecektir" diyen Biden, "Önümüzdeki saatlerde Ukrayna'ya silah göndermeye başlayacağız. Yardım kapsamında hava savunma sistemlerine yönelik mühimmat ve toplardan, füzelerden, zırhlı araçlardan bahsediyoruz” dedi.





Pentagon'un basın açıklamasına göre ilk etapta 1 milyar dolarlık acil bir silah paketi hazırlandı. Pakette hava savunma sistemleri için füzeler, HIMARS için mühimmat, top mermileri bulunuyor. Ukrayna'ya ayrılan bütçeden ABD askeri cephaneliklerinin yenilenmesi için yaklaşık 20 milyar dolar harcanacak.





Fonların bir kısmı "Amerikan ordusunun Ukrayna çevresindeki faaliyetlerini finanse etmek için" kullanılacak ayrıca yaklaşık 14 milyar dolar, Kiev yönetimine diğer ülkelerden silah satın alması için tahsis edilecek.





Reuters'a göre, 1 milyar dolarlık ek bir yardım paketi daha hazırlanıyor. Tedbir paketi, İsrail'e 26 milyar dolarlık yardımı da içeriyor. Bir kısmı insani ihtiyaçlar için ayrılan bu miktarın diğer kısmı ise Hint-Pasifik bölgesine yönelik. Ayrıca, paketin Rusya, Çin ve İran'a karşı yeni kısıtlamalar getirebileceği, Rus varlıklarına el konulabileceği ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına ilişkin bazı hükümleri içerdiği belirtiliyor.