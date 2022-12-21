Asgari ücret yarın açıklanacak

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin konuşan Erdoğan, net rakamın açıklanacağı tarihi duyurdu. Net asgari ücret beklentisi 8 bin 500 lira ile 9 bin lira arasında.







AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Erdoğan “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.





“ENFLASYON TEPETAKLAK İNECEK”

Enflasyona da değinen Erdoğan ”Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız” dedi