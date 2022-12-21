Moskova Pekin’le, Kiev Washington’la görüştü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve bir önceki Devlet Başkanı Dmitri Medvedev Pekin'de Çin lideri Şi Jinping ile bir araya geldi.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, 10 aylık savaş sürecinde ilk defa Ukrayna’dan ayrıldı ve bu sabah ABD’ye gitti.





Dimitri Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Şi Jinping'e de özel bir mesaj iletti ve görüşmede Ukrayna’daki savaş görüşüldü.





Pekin'deki Devlet Evinde yapılan görüşmede Çin Komünist Partisi ile Birleşik Rusya arasındaki etkileşim konuları, ikili işbirliği konularının yanı sıra endüstriyel işbirliği de dahil olmak üzere tüm alanlardaki stratejik ortaklıklar masaya yatırıldı.





Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere uluslararası durumu görüştükleri, bu görüşmelerin çok faydalı olduğunu söyledi.





Moskova ve Pekin'in yaklaşımlarının büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayarak, uluslararası nitelikteki bir dizi önemli meseledeki görüş alışverişinde bulunduklarını, BM dahil olmak üzere stratejik dış politika koordinasyonu konusuna değindiklerini belirterek, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 dahil olmak üzere diğer çok taraflı platformlarda ortak stratejik işbirliği ve Ukrayna krizi de dahil olmak üzere eski Sovyet bölgelerindeki durumun tartışıldığını sözlerine ekledi.





Zelenskiy Biden ve Kongre’yle görüşecek





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, 10 aylık süre içinde ilk kez yurt dışı ziyareti yapıyor.





Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gittiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.





Zelenskiy, paylaşımında, “Ukrayna’nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD’ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre’de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım.” ifadelerini kullandı.





Ayrıca ABD'nin başkenti Washington'a Biden ile bir araya gelecek olan Zelenski, Kongre yetkilileri ile Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin ulusal güvenlik komitesi başkanlarıyla görüşecek.





Beyaz Saray ise, Zelenskiy’nin ABD ziyaretini doğruladı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün ABD’ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.





Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkesinin Ukrayna’ya olan kalıcı taahhüdünü vurgulamak için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i başkent Washington’a davet ettiğini bildirdi.





“Başkan Biden, Başkan Zelenskiy’i bugün, 21 Aralık’ta, Beyaz Saray’da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyor.” ifadesini kullanan Jean-Pierre, Kongre’deki iki partinin de Ukrayna’ya olan desteklerinin vurgulanması bakımından Zelenskiy’nin ortak bir oturumda Kongre üyelerine hitap edeceğini belirtti.