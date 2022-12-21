Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceyi şikayet edince tehlikeli tutuklu ilan edildi /21 Aralık 2022 16:35

İşkenceyi şikayet edince tehlikeli tutuklu ilan edildi

Avukat Dilara Yılmaz, 64 aydır tutuklu olan eşi Metin Can Yılmaz'ın mahkemede yaptığı işkence ihbarı sonrası tehlikeli tutuklu ilan edilip hakkında soruşturma açıldığını anlattı.

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Avukat Dilara Yılmaz, 64 aydır tutuklu olan eşi Metin Can Yılmaz’ın mahkemede yaptığı işkence ihbarı sonrası tehlikeli tutuklu ilan edilip hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Yılmaz, yargının “işkenceye karşı sıfır tolerans” yerine, “işkenceyi şikayet edene karşı sıfır tolerans” anlayışını hayata geçirdiğini kaydetti.

MAHKEMEDE İŞKENCE İHBARLARININ ARAŞTIRILMADIĞINI SÖYLEDİ
Avukat Dilara Yılmaz’ın bu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Eşim ve insan hakları hukukçusu MetinCanYılmaz 64 aydır tutuklu.

Savunmalarında, mahkemelere yapılan işkence ihbarlarının sistematik bir şekilde araştırılmadığını iddia etti ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEHLİKELİ TUTUKLU İLAN EDİLİP BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ
Akabinde tahmin edin neler oldu.

Önce, eşim Metin Can Yılmaz’ın dosyası gizli bir duruşma açılarak ana dava dosyasından tefrik edildi.

Sonra mahkeme bu savunmasını gerekçe göstererek TEHLİKELİ TUTUKLU OLMASINA VE YÜKSEK GÜVENLİKLİ CİK’e nakline karar verdi.

SAVUNMASINDA POLİSLERİN YAPTIĞI İŞKENCEYİ ANLATTI
Tehlikeli tutuklu ilan edilmesine neden savunması:

Hakkında uygulanan işlemler burada da bitmiyor…

Bir kaç ay önce mahkeme, savunmasında hakimler ve polislerle ilgili yaptığı suç duyuruları nedeniyle bu sefer eşim Metin Can Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

YARGIDAN İŞKENCEYİ ŞİKAYET EDENE SIFIR TOLERANS
Ve böylece yargı,
“işkenceye karşı 0 tolerans” yerine,
“işkenceyi şikayet edene karşı 0 tolerans” anlayışını
hayata geçirdiğini,
kendi karar ve tutumlarıyla tekraren ortaya koydu.”


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