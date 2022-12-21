Samanyolu Haber /Gündem / TV kanalları RTÜK'e inanamadı: 'Terör mimikle övüldü' cezası /21 Aralık 2022 16:52

TV kanalları RTÜK'e inanamadı: 'Terör mimikle övüldü' cezası

RTÜK, Halk Tv, Tele 1 ve Fox kanallarına ceza uyguladı. Tele 1’e ceza gerekçesi Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasına dair yapılan, “halkın iradesine darbe” yorumu oldu.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK yönetiminin oy çokluğuyla Halk Tv, Tele 1 ve FOX kanallarına ceza verdiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcı, “RTÜK’ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi ‘karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına’ ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede yüzde 150’yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları” ifadelerini kullandı.

TELE 1’E ‘İMAMOĞLU’ CEZASI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının ardından “Halkın iradesine darbe” ifadelerinin kullanıldığı Tele 1’e de ceza verildiğini belirten Taşcı’nın açıklaması şu şekilde:

HALK TV: RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!

‘İMAMOĞLU’ CEZASI: Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe" olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. TELE 1'e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca yüzde 3 para cezası kararı çıktı.

FOX: İlker Karagöz ile Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.
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