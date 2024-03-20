Samanyolu Haber /Dünya / Aşı kayıtlarında sahtekarlık mı yaptı? /20 Mart 2024 09:35

Aşı kayıtlarında sahtekarlık mı yaptı?

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin Birleşik Sağlık Sistemine (SUS) 'yanlış veri girmek' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla itham ediliyor.

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Brezilya federal polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında "aşı kayıtlarında sahtecilik" yaptığı şüphesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ülke Genel Müfettişliği (Genel Denetleme Ofisi) tarafından yürütülen daha önceki bir soruşturma Bolsonaro'nun aşı kayıtlarının sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Konuya vakıf iki kaynağa göre, Bolsonaro'nun yanı sıra, soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında tutuklanan eski yardımcılarından Mauro Cid hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynaklara göre Bolsonaro, Brezilya Birleşik Sağlık Sistemine (SUS) 'yanlış veri girmek' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla itham edildi.

Yüksek Mahkeme, salı günü polisin Bolsonaro ve diğer 16 kişinin halk sağlığı veri tabanına yanlış bilgi girerek dönemin devlet başkanı, 12 yaşındaki kızı ve çevresindeki bazı kişilerin Covid-19 aşısı yaptırmış gibi gösterildiğini iddia eden iddianamesini kamuoyu ile paylaştı.

Polis, Bolsonaro ve yardımcılarını, Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanında tahrifat yapmakla suçluyor.

Ancak Bolsonaro hakkında Yüksek Mahkeme'de suç duyurusunda bulunmak için polis fezlekesinin kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki son sözü Brezilya Başsavcılığı söyleyecek.

Fezleke, 2019-2022 yılları arasında ülkeyi yöneten Bolsonaro'yu hedef alan çok sayıda s-kovuşturmadan biri.

Hakkındaki soruşturmanın özellikle, seçici bir şekilde kendisini hedef almak için yapıldığını öne süren Bolsonaro, Reuters'a yaptığı açıklamada, Covid aşısı olmadığını tüm dünyanın bildiğini ama içinin rahat olduğunu söyledi.

Bolsonaro, "Bu seçici bir soruşturma. Sakinim, hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim. Aşı yaptırmadığımı da tüm dünya biliyor." dedi.

Popülist politikalarıyla öne çıkan Bolsonaro, Brezilya'da 700 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle yapılan aşı ve getirilen sosyal mesafe kurallarını ciddiye almadı. İlaveten sürekli olarak bu önlemleri tiye alan açıklamalar yaptı.

Bolsonaro, pandemi sırasında aşıya karşı çıkan, sağlık kısıtlamalarını açıkça çiğneyen ve toplumu kendisini örnek almaya teşvik eden az sayıdaki dünya liderinden biriydi.
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