Samanyolu Haber /Dünya / STK'lardan Gazze tepkisi: İsrail'le anlaşmayı askıya alın /20 Mart 2024 09:45

STK'lardan Gazze tepkisi: İsrail'le anlaşmayı askıya alın

Avrupalı sivil toplum kuruluşları böyle bir girişimin AB'nin insan haklarına bağlılığı konusunda güçlü bir mesaj olacağını belirtti.

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Aralarında Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Gayrimeşru Borçların İptali Komitesi (CADTM) ve küresel çapta kıtlığın giderilmesi için çalışan OXFAM'ın da bulunduğu 200 kadar sivil toplum kuruluşu, Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkililerine ortak bir mektup gönderdi.

STK'lar mektupta, "İsrail Devleti tarafından işlenen insan hakları ihlallerine" karşı AB'nin harekete geçme görevi ve gerekli araçları bulunduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen ve yardımcısı Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e hitaben yazdıkları açık mektupta STK'lar, "Sizi AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasını gecikmeksizin askıya almaya çağırıyoruz." dedi.

"Güçlü bir mesaj gönderecek"

STK'lar mektupta Filistin halkının maruz kaldığı ölüm ve acılar karşısında AB'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları önlemek ve insanların çektiği acıların boyutunu azaltmak için harekete geçme görevin bulunduğunu ve gerekli araçlarına sahip olduğunu belirtti.

İnsan haklarına saygının AB'nin ortak ülkelerle yaptığı ortaklık anlaşmalarının temel bir unsuru olduğuna dikkat çeken STK'lar, ilgili maddelerin ihlalinin AB'nin Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 60'ıncı maddesi uyarınca anlaşmaları tamamen veya kısmen feshetmesine veya askıya almasına olanak tanıdığını hatırlattı.

"Şu anda Gazze'de yaşananlar, uluslararası toplumun siyasi ve ahlaki başarısızlığının bir sonucudur. Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları hükümlerinin ihlali nedeniyle askıya alınması, AB'nin insan haklarına bağlılığının sadece bir retorikten ibaret olmadığına dair güçlü bir mesaj gönderecektir." denilen mektupta "İsrail Devleti tarafından işlenen insan hakları ihlalleri" ışığında AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasını gecikmeksizin askıya alınması çağrısında bulundu.
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