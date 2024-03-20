Çin'in planı ters tepti, o hastaneleri kapatıyor

"Gebelik kışı"

2023 verileri Çin'in nüfusunun ikinci kez üst üste azaldığını ortaya koydu. Sektör uzmanları, yeni doğumlarda rekor düşüş nedeniyle "gebelik kışı" uyarısında bulundu.

Devlet destekli haber kuruluşu Daily Economic News'in haberine göre, Çin'deki birçok hastane bu yıl doğum hizmeti vermeyi durdurdu.Çin yerel medyası, yeni doğan bebek sayısındaki düşüşün birçok hastanenin kadın doğum bölümlerini işletmeye devam etmesinin mümkün olmadığı anlamına geldiğini bildirdi.Son iki ay içinde çeşitli eyaletlerdeki bazı hastaneler kadın doğum bölümlerini kapatacaklarını duyurdu. Bunlar arasında bulunan doğu Zhejiang'daki Jiangshan Geleneksel Tıp Hastanesi 11 Mart, Jianxi'deki Ganzhou Şehri Beşinci Halk Hastanesi de 1 Şubat'tan itibaren doğum hizmetlerini sonlandırdı.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan elde edilen en son veriler, 2020'de 807 olan doğum hastanesi sayısının 2021'de 793'e düştüğünü gösterdi.Çin'de pek çok kadın yüksek çocuk bakım maliyetleri, evlenmek istememeleri ya da hala ana bakıcı olarak görüldükleri ve cinsiyet ayrımcılığının yaygın olduğu geleneksel bir toplumda kariyerlerini askıya almaları nedeniyle çocuksuz kalmayı tercih ediyor.Hızla yaşlanan toplumun artan demografik sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Çinli yetkililer, genç çiftlerin çocuk sahibi olma arzusunu nasıl artıracakları konusunda zorluk yaşıyor.Yetkililer doğum oranını arttırmak için doğum izninin genişletilmesi, çocuk sahibi olmak için mali ve vergi avantajları ve konut sübvansiyonları da dahil olmak üzere teşvik ve tedbirler uygulamaya çalışıyor.Ancak yetkililer, rekor düzeyde düşük doğum oranı ve Covid-19'a bağlı yüksek ölümlerin hızlandırdığı bu gerilemenin ülke ekonomisinin büyüme potansiyelinde uzun vadeli derin etkileri yaratmasından endişe duyuyor.