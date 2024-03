İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki çocukların açlıkla imtihanı

Savaş öncesine ait fotoğraflarında gülümseyen, hayli sağlıklı görünen bir çocuk olan Fadi, şimdilerde ölüm kalım mücadelesi veriyor.

IPC raporu: Açlık yaşanan Gazze'nin kuzeyinde kıtlık kapıda





İsrail kuşatması altındaki Gazze'de, yaklaşan kıtlık nedeniyle hastane koğuşlarını dolduran aç çocukların durumu son derece endişe verici boyutlara ulaşmış halde. Zira uluslararası kuruluşlar açlık ve kıtlık nedeniyle toplu ölümlerin an meselesi olduğu uyarısında bulunuyor.Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olan İsrail'in "aç bırakma politikası" şu ana kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere 30'a yakın çocuğun ölümüne neden oldu.Aşırı derecede yetersiz beslenme sorunu yaşayan, kaburgaları derisinin altından görünen ve şimdilerde hastanede tedavi gören altı yaşındaki Fadi el Zant'ın durumu ise, vahametini koruyor.Gözleri çökmüş haldeki Fadi, Gazze'nin kuzeyindeki yüz binlerce sivilin açlık sınırında olduğu Beyt Lahiya'daki Kemal Advan hastanesinde tedavi görüyor.Fadi, akciğerler, sindirim sistemi ve vücudun diğer organlarına ciddi hasarlar veren genetik bir rahatsızlık olan "kistik fibrozis" hastası. Annesi Şeyma el Zant'a göre, savaştan önce, özel ilaçlar ve gıdalar alıyordu. Ailesi artık bu ilaçları bulamıyor.Hastanede gözyaşları içerisinde konuşan anne Şeyma el Zant, "Fadi'nin durumu giderek kötüleşiyor. Gittikçe zayıflıyor. Bir şeyler yapma yeteneğini kaybetmeye devam ediyor. Artık ayakta duramıyor. Ayağa kalkmasına yardım ettiğimde hemen düşüyor." diyor.Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık görevlileri, İsrail'in beş ayı aşkın süredir devam ettirdiği saldırılar ve blokajı nedeniyle Gazze'de gıda, ilaç ve temiz su sıkıntısının had safhada olduğunu dile getiriyor.Fadi'nin yattığı Kemal Advan hastanesi, son haftalarda yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölen çocuklardan bir kısmının tedavi gördüğü merkez.Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı'na göre son haftalarda yetersiz beslenme ve susuzluktan ötürü en az 27 çocuk yaşamını yitirdi.Açlık nedeniyle ölen çocukların bir kısmı, Mısır sınırına yakın Refah'ta yaşamını yitirdi.BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve bu oranın ocak ayına göre iki kat daha fazla olduğunu bildirdi. UNICEF tarafından ziyaret edilen barınak ve sağlık merkezlerinde, çocukların bir kısmının "yetersiz beslenmenin yaşamı en çok tehdit eden şekli olan şiddetli zayıflığa" sahip olduğu belirtildi.Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşların ve küresel yardım gruplarının ortak hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 18 Mart tarihli son raporuna göre, felaket boyutunda açlık yaşanan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın kapıda olduğu uyarısında bulunuldu.Raporda, 'acil önlem alınmaması halinde bugünden itibaren, mayıs ayına kadar Gazze'nin kuzeyinde kapana sıkışmış halde yaşam mücadelesi veren nüfusun yüzde 70'i (yaklaşık 300 bin kişi) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalacak' denildi.IPC'nin raporunda en olası senaryoya göre, kuzeydeki insanların üçte ikisinden fazlası için "son derece kritik seviyelerde akut yetersiz beslenme ve ölüm söz konusu" ifadesine yer verildi.Gazze'ye giren yardım sevkiyatını kontrol eden İsrail askeri birimi COGAT, Reuters'ın açlık ve susuzluktan ölen çocuklarla ilgili sorularına yanıt vermedi. COGAT, İsrail'in girebilecek yardım miktarına herhangi bir sınırlama getirmediğini iddia etti.