Samanyolu Haber /Dünya / Askeri helikopter düştü: 3 ölü /12 Nisan 2024 00:12

Askeri helikopter düştü: 3 ölü

Küba'da helikopterin düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Küba'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Küba Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, içinde 3 asker bulunan askeri helikopterin, Santiago de Cuba şehri kırsalında bir araziye düştüğü belirtildi.

Kazada 3 askerin olay yerinde hayatını kaybettiği anlatılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Küba'da en son 2021'de ülkenin doğusunda askeri bir uçağın düşmesi nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.
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