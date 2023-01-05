Aslı Baykal'dan adaylık açıklaması: Niye AKP, Zafer Partisi'ne gireceğim belki!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yaptığı açıklamaların ardından AKP'ye katılacağı iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, milletvekilliği sorusuna verdiği yanıtla açık kapı bıraktı.







Odatv'den Uğurcan Biçer'e konuşan Aslı Baykal, "Her şey olabilir. Ben Twitter'da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor. Bana desinler ki yazdığın şu yanlış. CHP, Atatürk'ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor desinler. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.