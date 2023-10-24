Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da ekonomik durgunluk işaretleri artıyor /24 Ekim 2023 12:42

Avrupa'da ekonomik durgunluk işaretleri artıyor

Euro bölgesi bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekimde 46,5 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Avrupa'da resesyon endişeleri kuvvetlendi.

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Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında talebin düşmesiyle geriledi.

Bileşik PMI Ekim’de 46,5 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Reuters anketine katılan ekonomistler bileşik PMI’ın 47,4 seviyesinde olacağını öngörüyordu.

DARALMA BÖLGESİNDE
Endeksteki gerileme, Euro bölgesinin resesyona girebileceği endişelerini kuvvetlendirdi. Geçen ay nihai veri 47,2 seviyesinde açıklanmıştı. Endekste 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Hizmetler sektörü alt endeksi Ekim ayında 47,8 ile 48,7 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı. İmalat PMI ise Ekim ayında 43 ile 43,7 seviyesindeki beklentilerin altında açıklandı
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