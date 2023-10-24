AKP'de Ankara anketi krizi

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, AKP’nin Ankara adayı için düzenlenen anketin ortalığı karıştırdığı iddia edildi.





T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, AKP Ankara İl Başkanlığının, Ankara adaylığı için yaptırdığı ankette İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da ismine yer verdiği iddiası teşkilat içerisinde tepkilere neden oldu.





Ankette yer alan Turgut Altınok, Murat Köse ve Osman Gökçek gibi isimlerin "aday olacaksa istifa etsin" tepkisini gösterdiği öne sürüldü.





AKP’nin muhalefetin elinde bulunan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri için özel projeler hazırladığı belirtilirken, aday belirleme çalışmaları da hızlandı. Kulislerde bazı isimler ön plana çıkarken, AKP Ankara İl Başkanlığının yaptırdığı bir anketin ise son günlerde teşkilat içerisinde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.





Ankara İl Başkanlığının yaptırdığı ankette, Ankara adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yanında İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın isminin yer aldığı iddia edildi.