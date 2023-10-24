Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Ankara anketi krizi /24 Ekim 2023 13:14

AKP'de Ankara anketi krizi

Partilerin aday belirleme süreci hızlanırken, AKP Ankara İl Başkanlığı'nın yaptırdığı anket parti içini karıştırdı.

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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, AKP’nin Ankara adayı için düzenlenen anketin ortalığı karıştırdığı iddia edildi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, AKP Ankara İl Başkanlığının, Ankara adaylığı için yaptırdığı ankette İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da ismine yer verdiği iddiası teşkilat içerisinde tepkilere neden oldu.

Ankette yer alan Turgut Altınok, Murat Köse ve Osman Gökçek gibi isimlerin "aday olacaksa istifa etsin" tepkisini gösterdiği öne sürüldü.

AKP’nin muhalefetin elinde bulunan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri için özel projeler hazırladığı belirtilirken, aday belirleme çalışmaları da hızlandı. Kulislerde bazı isimler ön plana çıkarken, AKP Ankara İl Başkanlığının yaptırdığı bir anketin ise son günlerde teşkilat içerisinde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

Ankara İl Başkanlığının yaptırdığı ankette, Ankara adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yanında İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın isminin yer aldığı iddia edildi.
Özcan’ın isminin yer alması tepki çekerken, bazı AKP'liler, Özcan'ın kendi ismini bilinir hale getirmek istediğini öne sürerek, Genel Merkez'e "Aday olmak istiyorsa istifa etsin İl Başkanlığını bıraksın" tepkisini gösterdi.

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: İLK KEZ SİZDEN DUYUYORUM
Şikayetlerin AKP Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e iletildiği iddia edilirken, Kandemir, konuya ilişkin soruyu yanıtladı.


"İddiaları ilk kez sizden duyuyorum" ifadesini kullanan Kandemir, şunları söyledi: "Bu iddialara itibar etmeyin, tabii ki il başkanları yaklaşan yerel seçimler için kendi illerinde anketler yaptırırlar. Ancak hiçbir il başkanımız kendi ismini koyarak anket yapmaz. Buna ihtiyaçları da yok. Tüm süreçler parti disiplinimiz içinde ilerler. İl başkanlarımız genel merkezin nasıl çalıştığını ve kendilerinin de ne yapacağını çok iyi bilirler."
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