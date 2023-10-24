Samanyolu Haber /Gündem / Kapıkule’de aranan diplomatik araçtan 55 kilo kokain çıktı /24 Ekim 2023 14:19

Kapıkule’de aranan diplomatik araçtan 55 kilo kokain çıktı

Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Güney Amerika'daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği'ne ait araçta 54 kilo 912 gram kokain bulundu. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı. Güney Amerika’daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliğine ait otomobil Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.


Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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