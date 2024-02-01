Avrupa'daki ve Türkiye'deki asgari ücretler karşılaştırıldı

Yeni açıklanan AB verilerine göre Ocak 2024’te Türkiye’de "brüt asgari ücret" 613 euro oldu.



AB İstatistik Ofisi 2024 yılının ilk yarısında geçerli asgari ücretleri açıkladı.



Buna göre Avrupa’da aylık brüt asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg (2 bin 571 euro). Ardından İrlanda (2 bin 146 euro), Hollanda (2 bin 70 euro) ve Almanya (2 bin 54 euro) geliyor.





Asgari ücretin en düşük olduğu ülke ise 385 euro ile Arnavutluk. Hemen üstünde Bulgaristan (477 euro), Karadağ (533 euro) ve Sırbistan (544 euro) bulunuyor. Türkiye bu ülkelerin ardından beşinci sırada.



Diğer bazı ülkelerde ise brüt asgari ücret şöyle: Fransa bin 767, İspanya bin 323, Yunanistan 910 ve Romanya 663 euro.



Türkiye euro bazında asgari ücrette AB ülkelerinden Bulgaristan’dan daha iyi durumda.



Satın alma gücüne göre ülkelerin durumu

Satın alma gücü ise daha anlamlı bir kıyas sunuyor. Bu karşılaştırmada ülkeler arasındaki fark azalıyor.



Avrupa’da 2024 yılında asgari ücretin satın alma gücünün (PPS) en yüksek olduğu ülke Almanya (bin 883) olurken hemen ardından Lüksemburg (bin 877) geldi.



Zirvedeki bu iki ülkeyi Hollanda (bin 778), Belçika (bin 729), Fransa (bin 599) ve İrlanda (bin 508) izliyor.





Türkiye’nin satın alma gücü ise 893 PPS oldu. Türkiye 27 ülke içinde 19. sırada kendine yer buldu.



Öte yandan Eurostat grafiğinde yer alan bu değer 2022 yılının ikinci yarısındaki asgari ücret seviyesinin 2022 satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış.



Eurostat Türkiye’deki kur artışının alım gücünü hızla değiştirmesinden dolayı satın alma gücü grafiklerinden Türkiye’yi çıkarmıştı.



Asgari ücretin satın alma gücünün en düşük olduğu ülke ise 548 PPS ile Arnavutluk oldu.



Türkiye bu alanda Slovakya (869) Estonya (840) Letonya (823) ve Bulgaristan’ı (816) geride bıraktı.



Avrupa’da birçok ülkede asgari ücret bulunmuyor. Bunlar; Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç ve İsviçre. Bu yüzden kıyaslamalar daha az ülkeyi içeriyor.





Türkiye’de euro bazında asgari ücret en yüksek seviyede

Eurostat verilerine göre 1999 yılından bu yana bakıldığında euro bazında asgari ücret 2024 yılında Türkiye’de en yüksek seviyeye erişti. Ancak bu hesap nominal. Yani, enflasyonu dikkate almıyor.



Özellikle son iki yıldaki keskin artış dikkat çekici. 2022 ilk yarısında brüt asgari ücret 328 euro iken 2024 başında 613 euroya çıktı. Bu da euro bazında yüzde 87 artış demek.





Öte yandan, asgari ücret son 20 senede giderek ortalama ücrete dönüştü. Türkiye’de 10 işçiden 6’sı asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında çalışıyor. Bu oran 20 sene önce 10 kişide 4 idi.