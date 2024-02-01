Galatasaray'da Zvezdan Mitrovic'in görevine son verildi

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



















Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas, başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.Zvezdan Mitrovic, Galatasaray'ın JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 yenildiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışmıştı.Galatasaray taraftarları, 25 sayı farkla öndeyken yaşanan mağlubiyetin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki göstermişti. Taraftarlar, mücadelenin bitiminden sonra soyunma odasına giderken protesto ettikleri Mitrovic'in istifası yönünde tezahüratlarda bulunmuştu.Bu sırada Mitrovic, kendisine küfür eden taraftarlara karşılık verince tartışma yaşanmıştı. Galatasaray Kulübü çalışanları tecrübeli başantrenörü soyunma odasına götürmüştü.Galatasaray Ekmas-Bourgogne Dijon maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ise Zvezdan Mitrovic, gazetecinin sorduğu bir soruya tepki göstermişti.Mitrovic, bir basın mensubunun "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın" ifadelerini kullanmıştı.Takım içinde sorunlar olduğundan bahseden 53 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetmişti:"Maçı kaybettik gördüğünüz gibi. Her şeyini ortaya koyan bir koç olarak yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Basketbolu belki de benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yardımcılarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Basın toplantısında konuşulacak konular değil ancak takım içinde bazı problemlerimiz var. Herkes basketbolu biliyor. Problemli bir zamanda takımı oluşturduk. Son 13 maçta 9 galibiyetimiz var. Bazıları bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Farklı bakış açıları var. Tabii ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Özellikle böylesine iyi oynadığımız 30 dakika sonrasında düşünmüyorum."