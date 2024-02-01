Samanyolu Haber /Spor / Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanından hezimetle döndü! /01 Şubat 2024 01:37

Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanından hezimetle döndü!

Bu sezon Euroleague'de kötü bir performans sergileyen Anadolu Efes, Zalgiris deplasmanında ilk 14 dakikada 30 sayı geriye düştü ve maçı da 26 sayı farkla kaybetti: 96-70.

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Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibine deplasmanda 96-70 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla organizasyonda 15. yenilgisini alarak 16. sıraya geriledi. Litvanya ekibi de 9. galibiyetini alarak 15. sıraya çıktı.

Efes ilk çeyreği 20 sayı geride kapattığı maçın ikinci periyonun ilk 4 dakika sonunda 30 sayılık fark yedi! Temsilcimiz 3. periyodun sonunda farkı 17'ye indirse de geri dönüşün fitilini yakamadı.

Anadolu Efes'te sadece iki oyuncu çift haneli skor üretirken toplam 9 dakika süre alan Oturu sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Anadolu Efes, Euroleague'in 25. haftasında 2 Şubat Cuma günü sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Eduard Udyanskyy (Birleşik Krallık)

Zalgiris: Evans 8, Giedraitis 4, Birutis 18, Manek 13, Ulanovas 13, Hayes 4, Lekavicius, Smits 13, Sumner 3, Dimsa 11, Butkevicius 9, Lavrinovicius

Anadolu Efes: Larkin 8, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Willis 2, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Oturu 2, Jones 6, Ercan Osmani

1. Periyot: 34-14

Devre: 58-37

3. Periyot: 76-59
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