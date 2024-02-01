Tahran, ABD'yi tehdit eden açıklamalarını sürdürüyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran destekli güçlerin Ürdün'de 3 Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırısı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelebilecek her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduklarını açıkladı.



ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya verilecek yanıt konusunda karara vardıklarını açıklamış fakat yanıtın nasıl olacağı konusunda ayrıntı vermemişti.



Yarı resmi Tasnim haber ajansına açıklamalarda bulunan Selami, "Amerikalı yetkililerden gelen tehditleri duyuyoruz, onlara bizi zaten test ettiklerini ve artık birbirimizi tanıdığımızı söylüyoruz, hiçbir tehdit cevapsız kalmayacak." dedi.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise ABD'nin "tehditlerine" son verip "siyasi çözüme odaklanması" gerektiğini vurgularken Washington'un "direnişi bir gerçek olarak kabul etmesi gerektiğini" söyledi.



İran'ın Birleşmiş Milletler elçisi Amir Sayid Iravani de "Tahran, topraklarına, çıkarlarına ya da sınırları dışındaki İran vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya kararlı"lıkla karşılık verecek." açıklamasında bulundu.



Washington yönetimi, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana Amerikan askerlerinin ölümüne neden olan ilk saldırıdan Irak merkezli İran yanlısı bir milis gücü olan Ketaib Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.



İran ile ABD arasında son yıllarda yaşanan en doğrudan çatışma, Amerikan güçlerinin Ocak 2020'de Bağdat'taki bir havaalanına düzenledikleri saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi oldu.



Tahran buna Irak'taki bir ABD hava üssünü hedef alarak karşılık verdi.