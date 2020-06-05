Avrupa'nın Türkiye'ye kapılarını açacağı tarih açıklandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir Türkiye dahil birçok ülkeye kapalı olan Avrupa Birliği sınırlarının Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar kapalı kalması kararlaştırıldı.





Bugün bir araya gelen Avrupa Birliği içişleri bakanları Fransa’nın teklifini kabul ederek, üçüncü ülkelere seyahat uyarısını 1 Temmuz’a kadar uzatma kararı aldı. Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sınırlar ikinci bir karara kadar 1 Temmuz’dan itibaren açılacak. AB Komisyonu önümüzdeki hafta konu ile ilgili daha detaylı bir öneri yapacak.





Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu içinci ülkelerin Koronavirüs salgını ile mücadelede hangi noktada olduğuna bakılarak farklı kararlar verilebileceğini açıkladı. Seehofer, Amerika, Brezilya ve Rusya gibi ülkeleri örnek gösterdi.





AB ülkeleri ise aralarındaki seyahat kısıtlamasını Haziran ayı sonunda tamamen kaldıracak.





İspanya dışında bütün AB ülkeleri sınırlarını 15 Haziran'dan sonra açıyor. İspanya ise 1 Temmuz'a kadar kapalı bırakıyor. Pratikte pek çok ülke diğerleri ile sınır kısıtlamalarını kaldırdı.