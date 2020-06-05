Virüs önlemleri kapsamında Enis Berberoğlu için yeni karar

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında ev iznine gönderildi.



TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.





Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu, dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.





Tutuklanan Enis Berberoğlu, 'koronavirüs önlemleri' kapsamında cezaevinden ev iznine gönderildi.