Samanyolu Haber /Gündem / Virüs önlemleri kapsamında Enis Berberoğlu için yeni karar /05 Haziran 2020 22:47

Virüs önlemleri kapsamında Enis Berberoğlu için yeni karar

Milletvekilliği düşürülerek tekrar gözaltına alınan Enis Berberoğlu'nun 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında ev iznine gönderildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında ev iznine gönderildi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yargılandığı davada, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu, dün akşam saatlerinde Bakırköy’deki evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan Enis Berberoğlu, 'koronavirüs önlemleri' kapsamında cezaevinden ev iznine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Virüs önlemleri kapsamında Enis Berberoğlu için yeni karar Sonraki Haber >>

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:10