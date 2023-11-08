Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen "Dezenformasyonla mücadele yasası"nın ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası verilmesini öngören maddesinin iptali talebini oy çokluğu ile reddetti.

Karar, 6'ya karşı 8 oyla alındı.



Basın meslek örgütleri, karar öncesi AYM karşısında nöbet başlatmış, Meclis'ten daha çok sosyal medyadaki sahte hesaplar ve bot hesaplarla mücadele gerekçesiyle geçirilen yasanın gazetecilere yönelik baskı ve yargı tehdidi haline getirildiğine vurgu yapılmıştı.

