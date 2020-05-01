Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den üç kritik iptal /01 Mayıs 2020 12:27

AYM'den üç kritik iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM) aldığı son kararla üç kritik yasa maddesini iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi'nin, polise sanal alemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisi veren yasa maddesini iptal etti. Kararda bu konunun yargının görevi olduğu belirtildi.

AYM ayrıca kamuda işe alınacak sözleşmeli personel için güvenlik soruşturması yapılması hükmünü de 'Sınırlarının belirsiz olduğu ve keyfiliğe neden olabileceği' gerekçesiyle iptal etti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, art arda gelen iptallerin üçüncüsü de medya kurumlarıyla ilgili oldu. MİT veya Emniyet tarafından, ortakları ya da yönetim kurulu üyeleri arasında terör örgütleri ile irtibatlı kişiler olduğu belirlenen medya kuruluşlarının TV lisans başvurularının reddedilmesini düzenleyen yasa maddesinin de iptaline karar verildi.
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