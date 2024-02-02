Samanyolu Haber /Gündem / AYM'ye yeni 'Can Atalay' başvurusu /02 Şubat 2024 14:19

AYM'ye yeni 'Can Atalay' başvurusu

Türkiye İşçi Partisi, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle AYM'ye başvurdu.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. 

Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin Anayasa’nın 84. maddesine aykırı olması sebebiyle bu işlemin yokluğunun tespiti ve iptali istemiyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş adına avukatı da AYM'ye başvuru yaptı.

AYM'nin, hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği salı günü düşürülmüştü.

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