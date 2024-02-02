Anadolu Adliyesi'nde yine skandal : Adliyede 40 milyon liralık vurgun

Anadolu Adliyesi'nde görevli eski Mali İşler Müdürü Yavuz K.'nin adının karıştığı ponzi soruşturması tamamlandı. Yapılan iddianamede, 12 kişinin yüksek kar vaadiyle 41 milyon lira dolandırıldığı belirtiliyor. Savcılık, dosyanın şüphelilerinden Yavuz K. ve yeğeni Bekir A.'nın 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, dolandırıcılık iddiasının merkezinde yer alan Kevser E.'nin ise 120 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.





Anadolu Adliyesi'nde görevli eski Mali İşler Müdürü Yavuz K.'nın adının karıştığı yeni bir dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı. İddialara göre, emlak alım-satım işleri yapan Kevser E., 2022-2023 yılları arasında büyük paralar kazandığını iddia ederek müştekilerden yüksek kar vaadiyle para topladı ancak bu paraları geri iade etmedi. Ponzi sistemi adı verilen dolandırıcılık yöntemini kullanan Kevser E., o dönem Anadolu Adliyesi Mali İşler Müdürü olan Yavuz K.'nin desteğiyle hareket ettiğini söyledi. Yavuz K.'nin yeğeni Bekir A.'nın da olaya dahil olduğu belirtiliyor.

'ARKAMDA YAVUZ VAR'



İddianameye göre, şüpheliler avukat B.Y.'den 15 milyon 500 bin lira, müşteki S.V.'den 5 milyon lira, müşteki D.Ş.'den 3 milyon lira, müşteki S.Ü.'den 850 bin lira olmak üzere toplam 12 kişiden 41 milyon 665 bin lira para aldılar. Tanık ifadelerine göre, Kevser E.'nin Anadolu Adliyesi'nde görevli eski Mali İşler Müdürü Yavuz K. ile ilişkisi olduğu ve bu bağlamda müştekilere "Arkamda Yavuz var, bana bir şey olmaz." dediği ifade ediliyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kevser E.'nin yüksek kar vaadiyle insanlardan para toplayarak ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptığı, Yavuz K.'nin desteğiyle müştekilerde güven oluşturduğu belirtiliyor.







SİSTEM NEDEN ÇÖKTÜ?

İddianamede, şüphelilerden Yavuz K. ve Bekir A.'ya 10'ar yıl hapis cezası istenirken, Kevser E.'nin ise 12 müşteki adına nitelikli dolandırıcılık suçundan 120 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Başlangıçta ödeme yapan kişilere geri ödeme yapılabildiği, ancak yüksek kar vaadinin gerçekleşmemesi nedeniyle sistemin çöktüğü ifade ediliyor.