Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye Bankaları ile ilgili Kremlin’den ilk açıklama /02 Şubat 2024 13:35

Türkiye Bankaları ile ilgili Kremlin’den ilk açıklama

Kremlin: Bankalarda yaşanan sorunları çözmeye çalışıyoruz

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Türkiye'deki bazı bankalarda Rus şirketlerin ve özel kişilerin  yaşadıkları sorunlara ilişkin Kremlin’den ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan sorunlardan haberdar olduklarını ve Moskova'nın bu konuda Ankara'yla diyalog halinde olduğunu söyledi.

"Bunlar kesinlikle ABD'li temsilcilerin en başta Türkiye'ye, finans alanındakiler de dahil Türk şirketlere uyguladığı eşsiz, aleni ve agresif baskıdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanan Peskov, ABD'nin baskısını da Türk tarafıyla konuştuklarını, bu tür baskının iki ülke halklarının çıkarına uygun olan işbirliğinin, ikili ilişkilerin gelişmesini engellememesi gerektiğine dair bir anlayışın mevcut olduğunu, şu anda, bu duruma kabul edilebilir çözümler bulmak için arayış içinde olduklarını söyledi.

Rus Vedomosti gazetesi işadamları, mali danışmanlar ve iş dünyası derneklerinin temsilcilerine dayandırdığı haberinde Türkiye'deki bazı bankaların Rus müşterilerinin hesaplarını kapatmaya başladığını duyurmuştu.

Aralık 2023'te ABD'nin ikincil yaptırımlara ilişkin başkanlık kararnamesi yayınlandıktan sonra Türk bankaları Rus bankalarıyla çalışmayı reddetmeye başladı.
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