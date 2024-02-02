Çin’den çıkan 8 konteynıra Rusya el koydu

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA













Ukrayna askeri üniformalarından oluşan bir kargoya Rus gümrük memurları tarafından el konuldu. Chita gümrüğüne göre kargo, transit olarak Çin üzerinden Polonya'ya gönderiliyordu. Şirketin transit geçiş belgelerine göre kargo iş ve spor kıyafeti olarak düzenlenmişti.





Rusya’nın Uzak doğusunda bulunan Transbaykal gümrük memurları, Çin’den Polonya’ya gittiği deklare edilen demiryolu konteynırlarında yaptıkları aramalarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin üniformalarını içeren yasadışı kargolar buldu.





Rusya sınırında demiryolu kontrol noktasında gümrük memurları konteynırları açtılar ve Ukrayna adreslerinin bulunduğu sandıklar içerisinde Ukrayna ordusunun sembollerinin yer aldığı askeri üniforma paketleriyle karşılaştılar.





Devlet Haber ajansı TASS'a göre toplam 8 konteyner gümrük memurları tarafından gözaltına alındı. İçerikleri kontrol edilmeye devam ediyor, soruşturma işlemleri sürüyor ancak sorumlular hakkında henüz bir ceza davası açılmadı. Rus gümrük memurluğundan el konulan Ukrayna ordusuna teslim edilmek üzere hazırlanan askeri üniformaların hangi ülkede üretildiğine dair bir açıkalama yapılmadı.