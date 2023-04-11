Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli hakkında ilginç yorum: 'Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini düşünüyor' /11 Nisan 2023 13:47

Bahçeli hakkında ilginç yorum: 'Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini düşünüyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlere kendi logosu ile girmesi, "Cumhur İttifakı olarak seçimin kaybedileceğini düşünüyor, onun için ayrışıyor. Can havliyle partiyi toparlamak gibi bir 'hamle' arayışında" yorumuna neden oldu.

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Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AKP ile ortak listeyle seçime girmenin mantıklı bir seçenek olmadığı gerekçesiyle partisinin 81 kendi logosuyla seçime girmesine karar vermesini yorumladı. Gazeteci, siyasetçinin partisini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. 

Taşgetiren'in 'İman cepheleşmesi' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) MHP’nin seçime kendi logosuyla girmesinin kendisi için de Cumhur İttifakı için de risk olduğunu, kaybettirici özellik taşıdığını bilmeyen yok. Meclis'e çok sınırlı sayıda milletvekili sokabilecek, bu belli. İttifak’ın milletvekili sayısı düşecek, bu da belli. Peki Bahçeli neden böyle yapıyor olabilir? Hesap bilmezlik mi, hesapları elinin tersi ile itmek mi?

Bence Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak seçimin kaybedileceğini düşünüyor, onun için ayrışıyor. Can havliyle partiyi toparlamak gibi bir 'hamle' arayışında… Tabii hamle tutarsa…"
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