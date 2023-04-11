Samanyolu Haber /Gündem / Büyük Birlik Partisi'nde skandal: Gazetecilere 'alenen' para teklif ettiği ortaya çıktı /11 Nisan 2023 13:32

Büyük Birlik Partisi'nde skandal: Gazetecilere 'alenen' para teklif ettiği ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Antalya Kepez teşkilatının gazetecilere yolladığı basın davetiyesinde ödeme yapılacağının belirtildiği bir fiyat tarifesi olduğu ortaya çıktı.

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Büyük Birlik Partisi Kepez İlçe Teşkilatı, dün bölgedeki gazetelere bir basın daveti gönderdi. Teşkilatın gönderdiği davetiyede toplantıya katılacak basın yayın kuruluşlarına ödeme yapılacağı belirtildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı bir açıklama ile Büyük Birlik Partisi'ne tepki gösterdi.

'GAZETECİLERİ SATIN ALABİLECEĞİNİ ZANNEDEN YAKLAŞIM...' 
Açıklamada, şöyle denildi:

“Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya Kepez İlçe Teşkilatı imzasıyla 10 Nisan 2023 günü medya kuruluşlarına gönderilen basın toplantısı daveti; son yıllarda karşılaştığımız en pervasız, en terbiyesiz saldırıdır. BBP Kepez Teşkilatı, bazı partililerin partilerinden istifa edeceklerini bildirmek üzere düzenleyeceği basın toplantısına davet ettiği gazetecileri, toplantıya katılmaları halinde ve çalıştıkları yayıncı kuruluşa göre tasnif ederek, bir 'nakit ödeme tarifesi' ile ödüllendireceğini bildirmiştir. Sağduyunun, ahlakın ayaklar altına alındığı bu davet gazeteciliğe yönelik en aşağılık saldırılar arasında yerini almıştır. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi üyeleri; bu ahlaksızlığın ‘münferit bir cehaletten kaynaklanmadığını’ biliyoruz. Bu ahlaksızlık; gazetecilere, gazetecilik mesleğine yönelik sistematik bir yaklaşımın eseridir. Gerçeklerin üzerini örtmeye odaklanan, gazetecileri satın alabileceğini zanneden yaklaşım; toplumsal hayatın her kademesinde benzer erozyonlar yarattı. Ama buna her zaman karşı çıkacağız! Sergilenen ahlaksızlığı tiksintiyle kınıyoruz. Bu pervasız daveti asla unutmayacağımızı, onurlu gazeteciler olarak her zaman karşı durduğumuz karanlıkla mücadeleye devam edeceğimizi, Türkiye kamuoyuna duyururuz.”

BBP'nin gazetecilere gönderdiği basın daveti şu şekilde:


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