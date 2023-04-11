Samanyolu Haber /Gündem / AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı /11 Nisan 2023 13:28

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

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Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor" diyen Tomakin seçim akşamı yaşayabilecekleri "riskleri" üstlenmek istemediğini ve istifanın eşiğinde olduğunu ifade etti. 

AKP'nin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i liste başı yaptığı Ordu'nun AKP İl Başkanı Halit Tomakin'in paylaşımları şöyle:   

- Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

- Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

- Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

- Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla...

AK Parti'nin Ordu milletvekili aday listesi şöyle: Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül, Samet Özdemir.
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