AKP'de Soylu gerginliği :Erdoğan'a şikayet etmişler

Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu’na da yansıyan AKP içi gerginlik tartışma konusu olmuştu. HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı’na çok yakın bir bakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu şikayet etti. Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını ileri sürdü. Ayrıca Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere çok sert bir üslupla davrandığını bazı valilerin istifa etme noktasına geldiğini aktardı.





'Valiler istifa noktasında'

Söz konusu bakan, Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede Süleyman Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını aktardı. Ayrıca Bakan Soylu’nun deprem bölgesinde bulunan diğer vekillere ve valilere de çok kötü davrandığını bu durumun rahatsızlık meydana getirdi . Bazı valilerin istifa etmeyi düşündüğünü belirtti.





'Fiyat araştırması yaptığını duymuştum'

Soylu’yu Erdoğan’a şikayet eden bakana çok yakın isim şunları söyledi: “Konteyner fiyatlarıyla ilgili bir şikayet yok. Zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin bir fiyat araştırması yaptığını duymuştum.”





Bakan, “Bakanlar Kurulu’nda yaşanan bir gerilim var. Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere ve valilere yönelik davranışı rahatsızlık oluşturdı . Bazı valiler istifa etmeyi düşünüyormuş. Toplantıda bu dile getirilmiş” dedi.