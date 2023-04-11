Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş pazardan soğan topluyor /11 Nisan 2023 09:04

Vatandaş pazardan soğan topluyor

Gıdaya erişemeyen binlerce vatandaş market ve pazarlardan atık toplayıp karnını doyurmaya çalışıyor.

SHABER3.COM

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar gıdaya erişmekte zorlanıyor. Kuru soğanın kilogramı 30 TL'den, tanesi de 7,5 TL'den satılmaya başlayınca, bütçeyi zorlayan ürünlerden biri oldu.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, milyonlarca insan ucuz gıdaya erişmek için market market gezerken, krizin altında kalan vatandaşlar ise semt pazarlarına akşam saatlerinde çıkıp çürük soğanları toplamak zorunda kalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon Mart ayında yüzde 2,29 artarken, yıllık bazda 50,51 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise enflasyon Mart'ta yüzde 5,8 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112,51 oldu. Yüksek enflasyonuyla Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında zirvedeki yerini koruyan Türkiye'de halk derin yoksulluğa hapsoldu. Dar gelirli vatandaşlar ucuz gıdaya erişebilmek için gece yarıları kuyruğa giriyor, atıkları topluyor. Vatandaşlar, marketlerin ve pazarların çöpe atılmış soğan, patates, biber gibi ürünlerini toplayarak evlerine götürüyor. 

Taneyle alışveriş dönemi
Kilo ile alışveriş yapamayan vatandaşlar taneyle ürün alıyor. Soğanın tanesi 7,25 TL olurken, patlıcan 3,40 TL, domates 5,75 TL, salatalık 3,84 TL oldu. Bunları bile alamayan vatandaşlar da akşamları semt pazarlarına giderek atık ürünleri topluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaş pazardan soğan topluyor Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:58