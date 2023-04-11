Vatandaş pazardan soğan topluyor

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar gıdaya erişmekte zorlanıyor. Kuru soğanın kilogramı 30 TL'den, tanesi de 7,5 TL'den satılmaya başlayınca, bütçeyi zorlayan ürünlerden biri oldu.





Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, milyonlarca insan ucuz gıdaya erişmek için market market gezerken, krizin altında kalan vatandaşlar ise semt pazarlarına akşam saatlerinde çıkıp çürük soğanları toplamak zorunda kalıyor.





Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon Mart ayında yüzde 2,29 artarken, yıllık bazda 50,51 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise enflasyon Mart'ta yüzde 5,8 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112,51 oldu. Yüksek enflasyonuyla Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında zirvedeki yerini koruyan Türkiye'de halk derin yoksulluğa hapsoldu. Dar gelirli vatandaşlar ucuz gıdaya erişebilmek için gece yarıları kuyruğa giriyor, atıkları topluyor. Vatandaşlar, marketlerin ve pazarların çöpe atılmış soğan, patates, biber gibi ürünlerini toplayarak evlerine götürüyor.





Taneyle alışveriş dönemi

Kilo ile alışveriş yapamayan vatandaşlar taneyle ürün alıyor. Soğanın tanesi 7,25 TL olurken, patlıcan 3,40 TL, domates 5,75 TL, salatalık 3,84 TL oldu. Bunları bile alamayan vatandaşlar da akşamları semt pazarlarına giderek atık ürünleri topluyor.