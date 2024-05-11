Tasarruf İçişleri’ne uğradı, valiye uğramadı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı sayısını azalttı. 4 Mayıs 2024’te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Bakan ve bakan yardımcılarının koruma araç sayılarında azaltmaya gidildiği açıklandı. Ancak aynı dönemde Ankara Valiliği güvenlik ve koruma hizmetlerinde kullanmak üzere 6 araç kiralamasıyla gündeme geldi. Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’nde güvenlik ve koruma hizmetlerinde kullanmak üzere kiralanan altı araç için 19 Nisan 2024’te ihale düzenlendi. 12 ay için kiralanan araçlar için 7 Mayıs 2024’te 2 milyon 685 bin 780 TL’lik sözleşme yapıldı.



ARAÇLARDA YOK YOK



Araçların özellikleri ise Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre şu şekilde sıralandı: 1 aracın motor hacmi en az 1968 cc, beygir gücü 240 ps, en az 2020 model, siyah, araçta renkli ekran yol bilgisayarı, 8 hoparlör, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, led paket, katlanabilir arka koltuklar, klimatronik olacak. Bir diğer üst segment araç ise yine en az 1968 cc motor hacminde, 150 ps beygir gücü, en az 2020 model, siyah, renkli ekranlı yol bilgisayarı, bluetooth telefon hazırlığı gibi özellikleri barındırıyor. Diğer dört aracın birinin motor hacmi en az 1580 cc, üçünün ise en az 1450 cc. Araçların tümü siyah ve tamamı en az 2020 model.



Yeni vali israfta’ eski valiyi aratmadı!



Eski Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Barajı kıyısında, ormanın içinde 15 milyon TL’ye villa yaptırdı. Elban’ın yerine atanan yeni Vali Yavuz Selim Köşger ise villanın çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulaması için 25 milyon TL daha harcadı.



Birgün’ün haberine göre; şu anda İzmir Valisi olan eski Süleyman Elban, 10 Haziran 2020 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Adana Valisi olarak görev yaptığı dönemde, kendisi için bir villa inşa edilmesine karar verdi. 18 Ağustos 2022’de “Adana Vali Konağı Yapım İşi” adı altında düzenlenen ihaleyle, villanın inşaatı için 15 milyon TL harcandı. Villanın inşa edileceği alan olarak ise imar planı bile olmayan Seyhan Barajı’nın kıyısındaki 10 bin metrekarelik ormanlık alan seçildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan arazi, dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından Adana Valiliği’ne tahsis edildi. Vali Elban, valilik bütçesinden inşa ettirdiği 2 katlı lüks villasına Ayous (abachi) ağacından sauna, fitness salonu, kahvaltı odası, çalışma odası ve çok sayıda yatak odası yaptırdı.



Elban’ın İzmir Valisi olarak atanmasının ardından, yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, villaya taşındı. Köşger de 31 Ocak 2024’te bir ihale düzenledi. Peyzaj uygulaması için 25 milyon TL daha harcandı.