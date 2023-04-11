Partilerin aday listeleri krizi: hem Cumhur hem de Millet İttifakı’nda değişiklikler gündemde

Seçimlerin en önemli aşamalarından biri olan aday listeleri açıklanınca hemen her partide tartışmalar, kırgınlıklar yaşanması doğaldır. Bu seçimde tartışmaların yoğun olması ittifak modelinden kaynaklanıyor. Cumhur İttifakı “Muhafazakâr” blok olduğundan ve MHP’nin seçimlere kendi amblemi ile girmesinden dolayı tartışmalar daha az yaşandı denebilir.









Millet İttifakı’nda altı partiden oluşması nedeniyle bu tartışmalar daha yoğun yaşanıyor. Beş partinin CHP listelerinden girmesi, kimi bölgelerde İYİ Parti’nin de CHP listelerine dahil olması CHP tabanında homurdanmalara neden oldu. Oysa beş partiye tek liste halinde seçime girilmesini öneren CHP idi. Meclis’te çoğunluğu AKP’ye kaptırmamanın tek yolu da bu. Belki sayı olarak bu partilere oy oranlarından fazla yer verildiği eleştirilebilir ama “Neden şu adayı koydular” diye eleştirmek mümkün değil. İttifak partilerine “Bizim gönlümüze göre isim önerin” deme şansı yok.





CHP 3 İLDE SİL BAŞTAN

Birçok ilde önemli listelerde önemli değişiklikler yapan CHP, Muğla, Kocaeli ve Konya’da önceki dönem milletvekillerinden isimlere yer vermedi. Bazı illerde ise eski vekillerden sadece bir ismi tutup geri kalanını değiştirdi. En büyük değişim Muğla’da oldu. Bir önceki seçimde de Muğla listesinde üstelik önseçimle gelmiş milletvekillerinden hiçbirini aday göstermeyen ve bu nedenle oyları düşen CHP, bu ilde yine listeyi sil baştan yapıp hiçbir vekile yer vermedi.





Antalya’da da listeyi önemli ölçüde değiştiren CHP’de böylece yıllardan beri süren Baykal’ın izi silinebildi.





BASKI KURMUŞTU

AKP Ankara’da 1.Bölge 8. sıradan MYK’den ARGe’den sorumlu başkan yardımcısı Osman Karaaslan’ı aday gösterdi. Özel okul sahibi olan Karaaslan, ilçe milli eğitim müdürü ile okul müdürlerine baskı yaparak okuluna öğrenci yönlendirmelerini istemiş, velilerle toplantı yapması için baskı kurmuştu. İtiraz eden okul müdürlerini “Ben kelle avcısıyım beni tanıyın” diye tehdit etmişti.





Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterilen AKP Kadın Kolları MYK Üyesi Zehra Nur Aydemir de hiçbir kamu görevi olmadığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine katılmasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.





ELAZIĞ'DA 3 BAĞIMSIZ ADAY OLABİLİR

AKP aday listesi parti içinde adeta “Deprem” olarak yorumlandı. AKP milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Metin Bulut üç dönem kuralına takıldığı için aday gösterilmedi. Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar ise Sedat Peker’in ifşaları nedeniyle çok tartışıldığından liste dışı kaldı. Aynı şekilde bir önceki seçimde Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun torpiliyle son anda listeye konan Sermin Balık da bu dönem listeye alınmadı. Eski Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı önce liste başına koyan AKP örgütteki tepkiler üzerine dördüncü sıraya attı.





Üç dönem AKP’den aday adayı olan ancak listeye giremeyen Prof. Dr. Yasemin Açık bağımsız aday olacağını açıkladı.





MHP’den aday olan Prof. Dr. Bilal Çoban da liste dışı kalınca bağımsız aday olacağını açıkladı.





Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın da bağımsız aday olacağı söyleniyor.