Samanyolu Haber /Gündem / AYM, HDP kararını verdi /11 Nisan 2023 13:20

AYM, HDP kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin sözlü savunma vermemesini tutanak altına aldı. Dosya, AYM raportörüne verildi.

SHABER3.COM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada süreç devam ediyor. 

Son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP sözlü savunmaya gelmediği durumu tutanak altına aldı.

Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.

NE OLMUŞTU?
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı.

Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

SÖZLÜ SAVUNMA VERMEYECEKLER
Anayasa Mahkemesi'nde, bugün (11 Nisan Salı) saat 10.00'da sözlü savunmasını yapması gereken HDP, 6 Nisan Perşembe günü, sözlü savunma vermeyeceğine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, partinin bu dilekçesini bugün ele alması bekleniyordu. Genel Kurul, partinin sözlü savunmadan feragat ettiğine karar verirse dosya esas hakkındaki raporunu hazırlaması için Anayasa Mahkemesi raportörüne verilecekti.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

Yüksek Mahkeme Heyeti'nin, karar verene kadar aralıksız her gün bir araya gelerek ve çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
Raportörünün raporunun, Anayasa Mahkemesi heyetini bağlayıcılığı bulunmuyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oyçokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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