Almanya'da 3,4 milyon kişi internete yabancı

Almanya'da 16-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 6'sı, yani 3 milyon 400 bin kişinin hayatında hiç internet kullanmadığı ortaya çıktı.





Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı 2022 yılı verilerine göre, internet kullanmayan nüfusun büyük bölümü 65-74 yaş grubunda yer alıyor. Bu grupta hayatında hiç internete girmemiş olanların oranı yüzde 17 iken bu oran 45-64 yaş grubunda yüzde 5, 45 yaş altı nüfusta ise yüzde 2 olarak kaydedildi.





AB üyesi 27 ülke genelinde ise hayatında hiç internet kullanmamışların oranı, toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturuyor. Portekiz ve Yunanistan'da bu oran yüzde 14'ü bulurken İskandinav ülkeleri ve İrlanda'da yüzde 4'ün altında.





Türkiye'de kullanım oranı yüzde 85

Türkiye'de ise TÜİK'in 2022 verilerine göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubunda yüzde 82,6'dan yüzde 85'e yükseldi. Bu da yaklaşık 12,7 milyon kişinin internet kullanmadığı anlamına geliyor. Türkiye'de internete erişimi bulunmayan hanelerin oranı ise yüzde 6 civarında.





BM'nin 2022 verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin internete erişimi bulunmuyor. Bu da dünyada 2 milyar 700 milyon kişinin hayatında hiç internet kullanmadığı anlamına geliyor.