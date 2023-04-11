Biden, 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmaya hazırlanıyor

Yeniden seçime girmeyi planladığını söyleyen Biden, “Adaylık duyurusu için henüz hazır değiliz" dedi. Biden, bu açıklamayı Beyaz Saray’daki Paskalya Bayramı etkinliğinde yaptı. ABD Başkanı daha önce seçimlerde yeniden yarışmak istediğini söylemişti.

80 yaşındaki Biden halen ABD'nin en yaşlı başkanı ünvanını hali hazırda taşıyor. Biden bir kez daha ABD Başkanı seçilirse, görevi bıraktığında 86 yaşında olacak.





First Lady Jill Biden, Şubat ayında yaptığı açıklamada eşinin adaylığı ile ilgili kararın büyük oranda verildiğini ve "resmi açıklamanın tarihinin belirlenmesine az kaldığını" söylemişti.





NİSAN AYINI İŞARET ETTİLER

Biden'ın 2024'te Başkanlık Seçimi'nde yarışabilmesi için önce Demokrat Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.





Beyaz Saray, Başkan'ın aday adaylığıyla ilgili kararın Nisan ayında duyurulabileceğini bildirdi.





Biden’ın açıklamasını Temmuz ayına da bırakabilir zira ABD'de Temmuz'da yeni kampanya bağış dönemi başlayacak.





KİMLER ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI?

ABD’de Demokrat Parti'de daha önce Marianne Williamson ve Robert Kennedy Jr. aday adaylığını açıkladı.





Cumhuriyetçi Parti'de ise eski başkan Donald Trump daha önce seçimlerde yarışacağını açıklamıştı.